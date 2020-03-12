Народный артист Украины Иво Бобул выразил мнение, что Украина в отличии от РФ, практически не заботится об артистах

Такое мнение он озвучил для журналистов издания Обозреватель. Кроме того, артист заявил, что не осуждает украинских звезд, перебравшихся в РФ, однако сам там выступать не намерен.

Артист также заметил, что на украинском радио и ТВ ему часто начали говорить, что он не формат, нафталин, а его песни никто не будет слушать. Поэтому в тот момент ему стало настолько обидно, что он начал задумываться, почему не выступает в РФ.

"Там (в РФ прим.ред) другая политика, там любят таланты. Что бы мы не говорили, они наши враги, но они ценят таланты. Со всего мира кто к ним едет и хочет быть там – он будет там. Будет раскручен, при деньгах, с уважением. В Украине этого никогда не было. Сколько я помню за 45 лет сцены – чтобы ты в своем государстве кем-то стал, надо было сначала поехать в Москву, чтобы тебя показали по телевидению", – отметил он.

Но все же артист добавил, что на сегодняшний день он бы в любом случае не поехал бы в Россию из-за войны, которая происходит на Донбассе.

"Это очень больно. Я знаю ребят, которые выходили из Иловайска, я встречался со многими, ездил туда с концертами. Я все это видел. Это очень страшно", - вспомнил Бобул.

Он добавил, что во времена СССР многие артисты переехали и остались в РФ, поэтому Украина много втратила за это время.

"Был Советский Союз, и туда забирали лучших из лучших. Потому так и было – столица Москва, должно быть самое лучшее, а в Киеве всегда была яма, и по сегодняшний день яма. Выбраться очень тяжело", – заявил народный артист, добавив, что признания в Украине добиться практически невозможно.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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