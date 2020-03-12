"Я об'їздила всі гарячі точки. Тому я взагалі не працюю в російських проектах, як кіноактриса я відмовляюся від зйомок у Москві і Санкт-Петербурзі. Публічні люди повинні нести меседж, говорити про проблему в нашій країні, піднімати дух національний, допомагати нашим захисникам на сході. Ті артисти, які їздять в Росію працювати, вони паскудять нашу націю, це ганьба", - зазначила співачка.

За словами співачки, артистів, які їздять в Росію, "треба відправляти в турне на схід, щоб вони побачили очі хлопців, заспівали їм". На думку співачки, зірок, які виступали в Маріуполі, вже не потягнуло б на гастролі в Москву.

"Можливо, у них в середині щось би змінилося", - додала Мартинюк.

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