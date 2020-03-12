Співак Віталій Козловський не зміг звинуватити РФ у війні на Донбасі

У РФ проживає багато хороших людей, заявив він інтерв'ю порталу Styler.

«В країні (Росії), про яку ви зараз говорите, називаючи агресором, у мене живе багато хороших друзів. І багато приїжджають навіть на мої концерти сюди. Нишком приїжджають, і підтримують, і радіють. А таких людей дуже багато. Толерантних, нормальних. Розуміють, думаючих людей. А ми зараз говоримо не про країну-агресора, а про агресорів, які стоять у витоків цієї країни. Це дві великі різниці», - заявив співак.

виталий козловский

На запитання журналіста, хто є цими «агресорами», Козловський  не зміг відповісти.

«А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і вирішення», - відповів він.

виталий козловский

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Раніше відомий український актор, музикант та художник Георгій Делієв розповів, хто винен у російсько-українському конфлікті.

За його словами, все затіяли політики, які в більшості своїй – негідники.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.