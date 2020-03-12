Співак Віталій Козловський не зміг звинуватити РФ у війні на Донбасі

У РФ проживає багато хороших людей, заявив він інтерв'ю порталу Styler.



«В країні (Росії), про яку ви зараз говорите, називаючи агресором, у мене живе багато хороших друзів. І багато приїжджають навіть на мої концерти сюди. Нишком приїжджають, і підтримують, і радіють. А таких людей дуже багато. Толерантних, нормальних. Розуміють, думаючих людей. А ми зараз говоримо не про країну-агресора, а про агресорів, які стоять у витоків цієї країни. Це дві великі різниці», - заявив співак.

На запитання журналіста, хто є цими «агресорами», Козловський не зміг відповісти.



«А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і вирішення», - відповів він.

Раніше відомий український актор, музикант та художник Георгій Делієв розповів, хто винен у російсько-українському конфлікті.