Погода в Україні 13 березня неприємно здивує всіх, більшу частину території країни накриють дощі й похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, жителям західної України варто очікувати сильних злив і похолодання. Місцями стовпчик термометра покаже до +8 градусів. Максимум повітря прогріється до +12 за Цельсієм. А от вночі похолодає до 5-7 вище нуля.

На півночі України також очікуються часткові опади. Вдень повітря прогріється до 8-12 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 5-8 за Цельсієм.

Також дощі пройдуть і в центральних областях країни. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 10-17 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 6-8 тепла.

Обійдуть стороною жителів півдня. Вдень очікується 13-18 градусів за Цельсієм. А ось вночі похолодає до 3-9 тепла.

А от на сході України також будуть дощі. Часткова хмарність буде в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. Вночі похолодає до 4-7 тепла.

У Києві та області синоптики прогнозують часткові опади. Повітря прогріється до 9-12 тепла. А от вночі похолодає до 6-9 тепла.

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