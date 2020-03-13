Сьогодні, 13 березня, офіційно ввели відеофіксацію дорожнього руху в Україні

МВС опублікувало карту розташування 20-ти камер в Києві, їх адреси:

🔘 вул. Олени Теліги, 39

🔘 Набережне шосе, 4 (навпроти)

🔘 Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

🔘 вулиця Братиславська, 18

🔘 Чоколівський бульвар, 24

🔘 Північний міст (в напрямку лівого берегу)

🔘 Північний міст (в напрямку правого берегу)

🔘 Броварський проспект. (м. Лівобережна)

🔘 Броварський проспект/ вул. Будівельників

🔘 Південний міст (в напрямку лівого берегу)

🔘 Південний міст ( в напрямку правого берегу)

🔘 проспект Героїв Сталінграда, 25

🔘 проспект Володимира Маяковського, 56

🔘 проспект Володимира Маяковського, 65

🔘 Дружби народів бульвар, 27

🔘 Дружби народів бульвар, 36

🔘 Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

🔘 Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

🔘 Харківська площа / проспект Миколи Бажана

🔘 Харківська площа / проспект Миколи Бажана

До 1 травня буде встановлено ще 30 камер у Київській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як буде працювати нова система. Камера фіксує перевищення швидкості. Потім патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері і перевіряє номери автівки. Після встановлення номера автівки з її маркою, фіксується і виписується адміністративний протокол. Цей адміністративний протокол відправляється до особи, яка порушила.

Порушник зможе ознайомитися з фотографією, місцем, і навіть передивитися відеозапис, в який саме час його автівка перевищила швидкість.

Якщо за кермом був не власник автівки, то він може повідомити ту особу, якій він довірив своє авто, щоб ця особа сплатила адміністративний штраф.

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