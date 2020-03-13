Сегодня, 13 марта, официально ввели видеофиксацию дорожного движения в Украине

МВД опубликовало карту расположения 20-ти камер в Киеве, их адреса:

🔘 вул. Елены Телиги, 39

🔘 Набережное шоссе, 4 (напротив)

🔘 Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

🔘 улица Братиславская, 18

🔘 Чоколовский бульвар, 24

🔘 Северный мост (в направлении левого берегу)

🔘 Северный мост (в сторону правого берега)

🔘 Броварской проспект. (м. Левобережная)

🔘 Броварской проспект/ ул. Строителей

🔘 Южный мост (в направлении левого берега)

🔘 Южный мост ( в сторону правого берега)

🔘 проспект Героев Сталинграда, 25

🔘 проспект Владимира Маяковского, 56

🔘 проспект Владимира Маяковского, 65

🔘 Дружбы народов бульвар, 27

🔘 Дружбы народов бульвар, 36

🔘 Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев

🔘 Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов

🔘 Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

🔘 Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

До 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, как будет работать новая система. Камера фиксирует превышение скорости. Затем патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера машины. После установки номера машины с ее маркой, фиксируется и выписывается административный протокол. Этот административный протокол отправляется к лицу, которое нарушило.

Нарушитель сможет ознакомиться с фотографией, местом, и даже пересмотреть видеозапись, в какое именно время его машина превысила скорость.

Если за рулем был не владелец машины, то он может сообщить тчеловеку, которому он доверил свое авто, чтобы этот человек оплатил административный штраф.

Напомним, штрафы за нарушения ПДД будут выписывать по-новому: водителей предупредили о неожиданный нюанс.

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