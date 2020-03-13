Ситуація з поширенням коронавіруса Covid-19 в світі і в Україні загострюється

В Україні готують нові заходи, щоб зупинити поширення пандемії. Про це повідомляє УП з посиланням на власне джерело в Офісі президента України.

У п'ятницю, 13 березня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проведе екстрене засідання, на якому обговорять подальші заходи по боротьбі з розповсюдженням смертельно небезпечного вірусу в Україні.

"На засіданні РНБО планується розглянути питання закриття кордонів, а саме у якому форматі це можливо зробити", - уточнив обізнане джерело з оточення президента.

Раніше Кабінет міністрів повідомив, що зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють у штатному режимі.

Проте, із-за ситуації з коронавірусом уряд найближчим часом обмежить кількість діючих пунктів пропуску.

До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, однак остаточний список уточнюється.

Офіційну інформацію обіцяють оприлюднити на Урядовому порталі.

Крім того, 11 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна закриває авіасполучення з Італією на тлі епідемії коронавіруса в країні. Прем'єр зазначив, що поки будуть скасовані польоти тільки з і в Італії, однак у подальшому таке рішення може бути прийнято і щодо інших країн.

Як відомо, із-за загрози епідемії коронавирусной інфекції Кабінет міністрів ввів карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Повідомлялося, що Україна закриє більшість пунктів пропуску. Поки що в країні діє карантин, працювати будуть тільки 49 з 218 пунктів пропуску.

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