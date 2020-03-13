Другий місяць весни підготував українцям додатковий вихідний

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що в квітні на українців чекає додатковий вихідний.

Це пов'язано з тим, що у квітні українці будуть відзначати одне з головних церковних свят - Великдень.

У другому місяці весни всього 21 робочий день. Всього на суботу і неділю випадає вісім днів, але у зв'язку з Великоднем, понеділок, наступний за святом, стане додатковим вихідним днем.

Таким чином, вихідними днями в Україні автоматично стають: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 квітня.

Не варто забувати, що українські школярі та студенти можуть відпочивати у квітні довше за інших. Все через карантин, який був введений Кабінетом міністрів через коронавіруса.

Якщо карантин не буде достроково скасовано, то додатковими вихідними для них стануть 1, 2 та 3 квітня.

Раніше ми розповідали про те, що президент Володимир Зеленський виніс вердикт щодо відміни 8 березня в Україні. Нагадаємо, що ключовим натхненником скасування святкування 8 Березня в Україні був екс-голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який подав таку ідею восени 2017 року.

Втім, більшість українців негативно относлись до цієї ідеї. Не підтримав її і нинішній президент Володимир Зеленський, який ще в 2018 році, будучи актором, заявив, що свято 8 березня потрібен.

"Для мене 8 березня близький і приємний свято, бо 8 березня я звик вітати своїх улюблених жінок. Наші мами, бабусі, наші перші вчителі, я до них дуже трепено ставлюся, дочки, у мене є донечка - хочеться їх привітати. Це справжній жіночий свято. Вони всі чекають. Ти даруєш квіти. Ну коли ще?", - сказав він.

Нагадаємо, що українці будуть по-новому йти у відпустку: "старі умови здадуться раєм", важливу заяву.

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