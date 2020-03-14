Найбільш скорботний місяць 2020 року — березень. Саме на нього припадає відразу три Батьківські суботи — на другу, третю і четверту седмицю. Всього таких субот сім, і на кожну проводиться служба в храмі, співають поминальні молитви.

У грецькій мові слово субота означає «клопотання», що в церкві — молитва за інших людей, коли священик просить Господа допомогти нужденним або упокоїти душі. У Батьківську суботу прийнято згадувати покійних близьких, власне через це вона «батьківська». Під час Великого посту інші поминальні дні і служби не передбачені .

З семи Батьківських субот дві носять статус Вселенських. Дати «батьківських днів» безпосередньо залежать від інших церковних свят, більшою мірою Великодня, через що немає усталеного календаря.

Перша вселенська субота була м'ясопусною, і в 2020 році почалася за 8 днів до старту Великого посту, а саме — 22 лютого. Наступною в черзі йде Батьківська субота другої седмиці святої Чотиридесятниці — 14 березня. У березні за нею також слідує субота третьої седмиці — 21 березня і субота четвертої седмиці — 28 березня.

Джерело: media.elitsy.ru

З'явившись в день Батьківської суботи в стіни храму, кожен християнин повинен відстояти службу повністю, особливо це стосується вселенських панахид. Після відвідин храму прийнято ходити на цвинтар і поминати покійних вже безпосередньо біля могил, наводити там порядок. Крім цього, суботи оповиті безліччю традицій та заборон, про які далі.

Список Батьківських субот та інших поминальних днів, календар 2020 року

Відкрила список м'ясопусна субота, яка відбулася 22 лютого. Далі очікується:

три Батьківські (поминальні суботи в період Великого посту — 2-ї, 3-ї і 4-ї седмиці 14, 21 і 28 березня відповідно);

14, 21 і 28 березня відповідно); Родониця (більш поширена назва — « Гробки ») — 28 квітня;

») — 28 квітня; Вселенська Троїцька пройде 6 червня;

пройде 6 червня; завершує список Дмитрівська (також Димитрівська) субота, в 2020 випала на 7 листопада.

Деякі прихожани також запитують священнослужителів: «якого числа покровська поминальна субота». Так, є і така, в 2020 році вона зустрічається 10 жовтня. Але варто зазначити, що ця традиція прийнята лише в деяких регіонах РФ, оскільки пов'язана з поминанням померлих воїнів у боротьбі «за віру і Вітчизну» під Казанню (часи, коли Іван IV Грозний завойовував землі в 1552 р.).

Джерело: ftimes.ru

Є й ряд інших поминальних днів, які не входять у ряди Батьківських субот, а також відзначаються щороку в конкретні дати:

Семик — зустрічається 4 червня, на сьомий четвер після великої Пасхи, і за 3 дні до святої Трійці;

Офіційний день пам'яті і скорботи — традиційно 22 червня, в цей день, як правило, люди моляться за душі спочилих воїнів Другої Світової війни;

День пам'яті православних воїнів, який щороку зустрічають 11 вересня, більше відомий як Головосічення, або «Усікновення голови Іоанна Предтечі» (поминають зазвичай вдома, а от ходити на заупокійну службу або кладовища непотрібно).

Як провести Поминальну суботу другої седмиці у Великий піст

14 березня християни зберуться в стінах храму, щоб помолитися разом з батюшкою за душі померлих рідних, близьких та інших людей. Буде проводиться обряд, який називають Парастас — спеціальна панахида, яку можна замовити в храмі напередодні службового ранку суботи. Люди пишуть імена покійних в родовому відмінку, але тільки так, як їх хрестили. Наприклад, Данило, але не «Даня», «Данилко», Тетяна, а не «Таня», «Тетянка».

Джерело: 24ukr.net

В цей день до церкви прийнято нести пісні продукти (спиртне і м'ясо/м'ясні продукти брати заборонено), і залишати їх на пожертви у відведеному для цього місці. Також з волонтерських міркувань до церкви несуть речі, іграшки. Всі зібрані пожертви священнослужбовці роздають нужденним. Таким добрим вчинком люди можуть пом'янути всіх рідних і близьких, які з якихось причин померли нехрещеними, від аборту, самогубства.

До столу на Батьківські суботи зазвичай готують поминальний обід. Це найчастіше кутя (як символ людей, які пішли в рай), пироги, узвар і млинці з різними начинками (вони можуть бути і не пісними, якщо людина не приймала виклик Великого посту).

Традиційно, в дні субот люди читають різні молитви. Наприклад — загальну коротку молитву.

«Упокой, Боже, душі спочилих рабів Твоїх: (вказуємо кого, наприклад, тітоньки, батьків, друзів, також імена) і всіх добрих православних християн. Прошу, прости їм всі провини вільні і невільні, і даруй Отець Всевишній їм Царство Небесне».

Як правило, просять Господа пробачити покійних за їх грішні діяння на землі і прийняти на Небеса, змилостивиться над ними і позбавити від страждань і мук, дарувати хороше «життя» в іншому світі, не відпускати з раю. Традиційно, наприкінці молитви промовляють «Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки вічні Амінь».

Джерело: glavpost.ua

Варто відзначити, що існують спеціальні правила читання таких молитов. Краще всього, якщо вони підносяться Богу у храмі, але, якщо такої можливості немає, можна зробити все вдома. Молиться можна як наодинці, так і разом з сім'єю, тримаючись за руки (як вголос, так і подумки — «про себе»). Найкраще постати перед Всевишнім на колінах. Не можна звертатися до Небес у вбиральні.

Молитву потрібно промовляти щиро, з вірою. Не приховуйте почуття, не бійтеся відкрити емоції. Завжди варто говорити тільки правду. Якщо в будинку є святі ікони, краще вимовляти текст перед ними. Спілкуючись через Бога з покійними, можна повідомити їм про останні новини, поділитися своїми думками.

Не варто забувати і про свічки, які потрібно поставити в храмі за упокій. Крім традицій, молитов, існує і ряд заборон, які порушувати — великий гріх.

Джерело: ftimes.ru

Що заборонено робити у Батьківську суботу

Як це не дивно, церква у всі Батьківські суботи настійно не рекомендує надміру журися, забороняє залишати поминальні записки з іменами тих, хто не був хрещений православною церквою або позбавив життя сам себе. Також заборонено:

покидати храм до закінчення служби (як правило, священнослужителям дуже неприємно, коли люди йдуть посеред молитов);

вживати або, що ще гірше, поминати покійних алкогольними напоями;

погано відгукуватися про покійних (страшний гріх);

лаятися або конфліктувати, влаштовувати скандали і підвищувати голос;

залишати на могилці спиртне чи цигарки (це відноситься і до тих, які за життя любили ці атрибути);

говорити покійному фразу «До побачення», має звучати тільки «Прощай» (за повір'ям, якщо сказати: «До побачення», то людина і сама незабаром може зустрітися з покійним);

піднімати що-небудь, кинуте на землю (здавна люди вважають, що якщо упустити річ на цвинтарі, то це неспроста, і краще її кинути мертвою там).

Джерело: hram.md

також Деякі стверджують, що не можна прати, прибирати, різати, шити і т.д. Але ці прикмети скоріше суб'єктивні, і церква про них не згадує. Більш глобальне питання: «як поминати», і як не зробити зайвого. Прочитайте молитви і поставте свічки в храмі, попросіть у покійних вибачення, не лайтеся, не вживайте алкоголь, уникайте сварок і стресових ситуацій, не згадуйте поганого про небіжчика — це основні правила, які важливо запам'ятати.

Всім відомо, що люди після заупокійної служби ходять на кладовище. Але при цьому, самі священнослужителі стверджують, що це зовсім необов'язково. Вони зазначають, що не тіла покійних потребують уваги, а їх душі, з якими можна зв'язатися тільки через Бога.

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