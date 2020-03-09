Почетный Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет поздравил Елену Богдан с назначением на должность главы Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести, выразив надежду, что с ее приходом "уйдет в прошлое позорная практика предыдущей власти многочисленных нарушений прав верующих на свободу совести".

"Верю, что именно благодаря Вам удастся наладить партнерские взаимоотношения между Украинским государством и Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, а в обществе воцарится мир и межконфессиональное согласие", – написал Святейший Филарет.

Есть ли основания для оптимизма лидера УПЦ КП, которая официально прекратила существование, или поздравление чиновницы носит сугубо формальный характер? Может ли патриарх Филарет чем-то заинтересовать власти в качестве партнера?

Церковно-политические итоги второй половины 2019 года в зеркале статистики Центра Разумкова

Согласно соцопросу Центра Разумкова, результаты которого были представлены на Круглом столе "Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений" 14 ноября 2019 года, к УПЦ КП себя причисляют 7,7% опрошенных. Однако в отчете Центра о новом исследовании "Конфессиональная и церковная принадлежность граждан Украины", проведенном по заказу "Обозревателя" с 17 по 21 января этого года, наименование УПЦ КП вообще отсутствует.

За несколько месяцев между проведением этих опросов количество верующих определенной христианской конфессии увеличилось на 6,6% от населения страны. Ряды католиков обоих обрядов и протестантов сократились на 3,6% от населения страны. Этим изменениям примерно соответствует увеличение доли православных украинцев на 10,5%, с 64,9% в октябре 2019 года до 75,4% в январе 2020 года.

Тенденция к более четкому юрисдикционному самоопределению имеет место и в православии. Количество «просто православных» уменьшилось на 2,6% от населения страны. Однако большее влияние на распределение верующих между православными юрисдикциями оказало все-таки не это, а приток бывших атеистов, внеконфессиональных верующих, а также представителей инославных христианских и других конфессий: по данным Центра Разумкова, паства ПЦУ пополнилась аж на 20,8%, УПЦ МП – на 3,2% от населения страны.

Очевидно, что должно было сыграть свою роль и исчезновение из опросника Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Чисто гипотетически можно предположить, что все вновь пришедшие в православие (10,5% украинцев), "просто православные" (2,6% граждн) и последователи Святейшего Патриарха Филарета (7,7% жителей страны) перешли в ПЦУ – получается ровно та самая разница в 20,8% населения Украины. Насколько соответствует действительности такое объяснение, и за счет чего увеличилось количество верующих УПЦ МП – вопрос открытый (отметим, что теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%).

Государственно-церковные отношения: риторика и необходимость

Тем не менее, как заявил на пресс-конференции 22 января этого года глава УПЦ КП, регистрация которой была отменена Минкультом, почти все украинские православные общины в Австралии и Европе перешли или переходят в УПЦ КП, а главной целью Киевского Патриархата является увеличение влияния на украинских верующих в Америке. С учетом лейтмотива единения украинцев и возвращения талантливой молодежи в риторике Зеленского, доверие православных верующих в диаспоре может иметь довольно большое значение.

Нельзя списывать со счетов и политическую лояльность. И, разумеется, дело не только в критике "позорной практики предыдущей власти". Дело в понимании Филаретом интересов государственной власти и общества, видении ситуации в целом, а не только своих узких интересов. Даже будучи в не самом завидном положении, глава УПЦ КП остается сильной личностью и ведет себя с достоинством, не требуя к себе исключительного отношения или особенной поддержки со стороны власти.

Вот один лишь пример. Как минимум с начала этого года активизировалось взаимодействие Банковой и УГКЦ. В январе Владимир Зеленский поддержал неоднозначно воспринимаемое в еврейском сообществе обращение греко-католиков к израильскому национальному мемориальному институту "Яд Вашем" о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому звания Праведника народов мира. Довольно очевидно, что так или иначе Президента к этому сподвигли представители УГКЦ. Согласно инсайдерской информации телеграм-канала Churcher , главу государства хотят также пригласить в Польшу на открытие памятника Омеляну Ковчу в мае этого года. При этом в консервативных православных кругах муссируется тема сотрудничества УГКЦ и ПЦУ, мол, прорабатывается перспектива их объединения в единую Поместную Церковь Киевского Крещения под властью Папы Римского. Так вот, в свете конфликта с митрополитом Епифанием патриарх Филарет легко мог бы сыграть на опасениях православных украинцев, заодно представив ликвидацию УПЦ КП как поддержку "унии" государством. Однако вместо этого Святейший фактически снял этот вопрос с повестки, напомнив о невозможности объединения ПЦУ и УГКЦ до решения вопроса о примате Папы Римского и восстановления евхаристического общения между православной и католической церквями в целом: "ПЦУ не имеет права входить в евхаристическое единство с Украинской греко-католической церковью. Потому что когда она войдет, она станет греко-католической церковью и подчинится Риму. А я думаю, что и архиереи, и духовенство, и тем более верующие – никто не захочет подчиняться Римскому Папе". А раз разговоры об объединении – лишь слухи, и статус-кво ничто не угрожает, то и действия Президента серьезных вопросов не вызывают: глава государства может поддерживать любые светские инициативы религиозных организаций, оставаясь равноудаленным ото всех. Нет смысла критиковать уже достигнутые договоренности, лучше заключать свои.

Более того, при всей равноудаленности, Офис Президента не может не обращать внимания на чрезмерную близость тех или иных религиозных организаций к оппозиционным политическим силам, и хотел бы видеть аналогичную равноудаленность с их стороны. В этом отношении Филарет также выглядит едва ли не идеальным партнером. Глава УПЦ КП имеет опыт архиерейского и предстоятельского служения в советские годы, смог действовать на благо церкви в условиях давления со стороны государства. Он – сильный, прагматичный и самостоятельный иерарх, который не будет действовать назло властям или лезть на рожон, но и не сдаст интересы церкви в угоду каким-либо политикам.

Все это вполне соответствует взглядам Зеленского о необходимости разделения сфер деятельности церкви и государства и равенства участников церковно-государственных отношений, и должно импонировать молодому президенту. В то же время, какую позицию относительно УПЦ КП займет Елена Богдан, остается неизвестным. Об этом мы узнаем в течение первых трех месяцев ее пребывания в должности. Именно такой испытательный срок установлен Кабмином, чтобы глава новой Госслужби могла проявить себя.