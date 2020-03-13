Забужко вважає, що російське суспільство якраз найбільше схильне, до істерики, до трясіння боїться минулого, це "суспільство глибоко антиісторичне". Через це з кожним роком все молодше і молодше "ветерани" війни, яка закінчилася понад 70 років тому, і купа інших фантазмів, пов'язаних з "культом ВВВ", які можуть бути витлумачені тільки в термінах психічного розладу.

"Це і є суспільство психічного розладу - паралізоване глибоко витісненим страхом перед усіма вчиненими ним злочинами проти людяності, і досі залишається несудимим", - підкреслює Забужко.

Також вона зазначає, що це класичний випадок, описаний ще в підручнику за 1 курс самозахисний механізм.

"Витіснене минуле замінюється вигаданим, "постановочним" - так вбивця косить "під дурку", щоб уникнути шибениці, і врешті-решт дійсно сходить з розуму, і продовжує вбивати вже з веселим іржанням: "а я психічний!" – підсумувала Забужко.

Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.