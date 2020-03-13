Українська письменниця Оксана Забужко назвала росіян психічно хворими і пояснила, чому так вважає
Як повідомляє Politeka.net, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
На її думку, російське суспільство не живе своєю історією або ж минулим, як про це часто говорять, коли "виправдовують" агресію РФ, тому що росіяни – психічно хворі. Вона зазначила, що така "мантра" - це "просто хуцпа, ще й токсична".
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Забужко вважає, що російське суспільство якраз найбільше схильне, до істерики, до трясіння боїться минулого, це "суспільство глибоко антиісторичне". Через це з кожним роком все молодше і молодше "ветерани" війни, яка закінчилася понад 70 років тому, і купа інших фантазмів, пов'язаних з "культом ВВВ", які можуть бути витлумачені тільки в термінах психічного розладу.
"Це і є суспільство психічного розладу - паралізоване глибоко витісненим страхом перед усіма вчиненими ним злочинами проти людяності, і досі залишається несудимим", - підкреслює Забужко.
Також вона зазначає, що це класичний випадок, описаний ще в підручнику за 1 курс самозахисний механізм.
"Витіснене минуле замінюється вигаданим, "постановочним" - так вбивця косить "під дурку", щоб уникнути шибениці, і врешті-решт дійсно сходить з розуму, і продовжує вбивати вже з веселим іржанням: "а я психічний!" – підсумувала Забужко.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.