Деякі столичні супермаркети вирішили заробити на паніці через коронавірус



Як передає Politeka.net, відповідний знімок розмістив юрист і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook



"Це вже ДНО? Або все-таки нам ще є куди падати?", - він підписав свій пост.



На кадрах видно, що на пачці з 5 пов'язок варто цінник в 115 гривень.



У магазині також вказали, що це акційний товар, однак, де тут акція – невідомо.

Подібний "маркетинговий хід" користувачі мережі не оцінили.



"Це Україна. Будь горе це можливість заробити. Так завжди було. З дна ми не підіймались.", "Згодна з вами, це дно)) завжди знайдуться людці, з убогою душею, і не факт що цим обмежиться. Будуть скуповувати товари першої необхідності, а потім просто перепродавати! Є громадяни, які думають що вони безсмертні й вічні)) ну - ну!", "Сором! Жадібність зашкалює. Є гарна приказка:Україна рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати!", "Нові Санжари, львівські медики, співають гімн, тернополяни з попом моляться проти приїхали з Китаю, а тепер і медики-фармацевти-український народ у всій красі. Жах і сором на весь цивілізований світ", - обурювалися українці.

Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавіруса. Перший випадок був зафіксований 3 березня. У зв'язку з цим в Україні ввели карантин на три тижні.

Нагадаємо, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін: «Валюти не буде».

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