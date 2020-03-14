Українські прикордонники не пускатимуть на материкову частину країни громадян, які прописані на окупованому Донбасі

Як повідомляє Politeka, про це заявив помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв в ефірі одного з телеканалів.

«Громадяни, які не мають реєстрації на підконтрольній території Україні, і мають ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій або коронавирусної інфекції, не пропускаються через лінію розмежування з боку тимчасово окупованій території», - зазначив він.

Уточнимо, що через закриття КПВВ найбільше можуть постраждати пенсіонери. Вони змушені кожні два місяці приїжджати в місцеві відділення пенсійного фонду, щоб підтвердити, що вони живі.

Раніше ми писали, що РНБО закрив українську кордон для іноземців строком на два тижні. При цьому прикордонна служба продовжить пускати громадян України, які повернуться додому з інших країн. За даними МВС, на короткий термін за кордон виїхало близько 43 тисяч українців. Заборона на виїзд за кордон вводити не стали, але українців переконливо просять утриматися від поїздок.

Тим часом у Харківській області відкрили кримінальну справу проти мерії, яка відмовилася вводити карантин в той день, коли була постанова Кабміну. Як відомо, місцева влада вирішила, що освітні установи продовжать працювати незважаючи на вказівки уряду і дозволили дітям відвідувати школи та дитячі садки у четвер, 12 березня.

За станом на 13 березня, в Україні зафіксовано три випадки коронавіруса, один із них-смертельний. Ще два хворих знаходиться у Чернівецькій області. Обидва випадки пов'язують з Італією, в якій зараз бушує коронавірус.

Нагадаємо, що названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус: адреси.

Раніше Politeka писала, що Пальчевський терміново звернувся до українців: перша смерть від коронавіруса в Україні.

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