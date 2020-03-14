Границу каждый день пересекают тысячи человек

Украинские пограничники не будут пускать на материковую часть страны граждан, которые прописаны на оккупированном Донбассе

Как сообщает Politeka, об этом заявил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев в эфире одного из телеканалов.

«Граждане, не имеющие регистрации на подконтрольной Украине территории и имеют признаки острых респираторных вирусных инфекций или коронавирусной инфекции, не пропускаются через линию разграничения со стороны временно оккупированной территории», - отметил он.

Уточним, что из-за закрытия КПВВ больше всего пострадать могут пенсионеры. Они вынуждены каждые два месяца приезжать в местные отделения пенсионного фонда, чтобы подтвердить, что они живы.

Ранее мы писали, что СНБО закрыл украинскую границу для иностранцев сроком на две недели. При этом пограничная служба продолжит пускать граждан Украины, которые вернутся домой из других стран. По данным МВД, на короткий срок за границу выехало около 43 тысяч украинцев. Запрет на выезд за границу вводить не стали, но украинцев убедительно просят воздержаться от поездок.

Тем временем, в Харьковской области открыли уголовное дело против мэрии, которая отказалась вводить карантин в тот день, когда было постановление Кабмина. Как известно, местные власти решили, что образовательные учреждения продолжат работать несмотря на указания правительства и разрешили детям посещать школы и детские сады в четверг, 12 марта.

По состоянию на 13 марта, в Украине зафиксировано три случая коронавируса, один из них смертельный. Еще два больных находится в Черновицкой области. Оба случая связывают с Италией, в которой сейчас бушует коронавирус.

Напомним, что названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус: адреса.

Ранее Politeka писала, что Пальчевский срочно обратился к украинцам: первая смерть от коронавируса в Украине.

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