Новий голова Міністерства охорони здоров'я України Ілля Ємець звернувся до населення із застереженням з приводу пандемії коронавірусної інфекції COVID-19

Ємець налякав українців страшним прогнозом: "Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть всі пенсіонери". Така заява прозвучала на засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я у п'ятницю, 13 березня.

Слова міністра викликали паніку в українців, тому Ємець поспішив пояснити ситуацію. Так, роз'яснення опубліковані в Телеграм-каналі МОЗ.

"Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків. Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики", - йдеться в уточненні МОЗ.

Крім того, Ємець закликав всіх громадян в цей період приділити особливу увагу літнім батькам: "Забезпечте їх усім необхідним, щоб мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення під час карантину".

Раніше ми повідомляли, через оголошений з 12 березня карантин в Україні багато хто може постраждати у фінансовому плані. Тому чиновники вирішили компенсувати працездатному населенню втрати, щоправда, далеко не всім.

Соціальні виплати отримають ті, хто заражений ГРВІ або госпіталізований з підозрою на коронавірус. Обсяг виплат буде залежати від страхового стажу та середньої зарплати людини.

При цьому чиновники не уточнили, що робити людям, які просто не можуть працювати через карантин. Також залишається питання з українцями, які самоізолювалися.

Також ми писали, що з 16 березня закриваються кордони в Україні.

"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00.00 годин 16 березня 2020, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України: ні літаком, ні потягом, ні автомобілем, ні іншим іншими засобами", - оголосив президент Володимир Зеленський.