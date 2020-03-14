Новый глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец обратился к населению с предупреждением по поводу пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

Емец напугал украинцев страшным прогнозом: "Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры". Такое заявление прозвучало на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения в пятницу, 13 марта.

Слова министра вызвали панику у украинцев, поэтому Емец поспешил объяснить ситуацию. Так, разъяснения опубликованы в Телеграм-канале МОЗ.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, они едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - говорится в уточнении МОЗ.

Кроме того, Емец призвал всех граждан в этот период уделить особое внимание пожилым родителям: "Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина".

Ранее мы сообщали, из-за объявленного с 12 марта карантина в Украине многие могут пострадать в финансовом плане. Поэтому чиновники решили компенсировать трудоспособному населению потери, правда, далеко не всем.

Социальные выплаты положены тем, кто заражен ОРВИ или госпитализирован с подозрением на коронавирус. Объем выплат будет зависеть от страхового стажа и средней зарплаты человека.

При этом чиновники не уточнили, что делать людям, которые просто не могут работать из-за карантина. Также остается вопрос с украинцами, которые самоизолировались.

Также мы писали, что с 16 марта закрываются границы в Украине.

"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрытые пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00.00 часов 16 марта 2020, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины: ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни иным другими средствами", - объявил президент Владимир Зеленский.