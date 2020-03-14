В Україні підтверджено четвертий випадок коронавіруса

Про це стало відомо з telegram-каналу "UN - сливи та груші", передає Politeka. Згідно з даними ЗМІ, в Тернопільській області коронавірус виявили у жінки, яка нещодавно приїхала з Італії. Відзначається, що мешканці Кременецького району провели тести на різні штами грипу і жоден з них не підтвердився.

«Місцеві лікарі району, коли жінка прийшла в поліклініку злякалися і закрили поліклініку. Люди в паніці, не знають що робити», - пише telegram-канал.

Наголошується, що жінці стало зле, вона почала задихатися, тому її терміново доставили до Тернополя. Відомо, що після повернення з Італії вона гостювала на Львівщині. Додому заражена добиралася рейсовими автобусами.

Таким чином, на даний момент офіційно підтверджені випадки коронавіруса зафіксовано в трьох областях України - Чернівецькій, Житомирській і Тернопільській. Тим часом, в Італії, звідки в Україну найчастіше завозять коронавірус, всього за добу захворіло понад 5 тисяч осіб. Вірус стрімко поширюється. Країну не рятують навіть обмежувальні заходи, карантин і скасування всіх масових заходів.

Згідно з картою розповсюдження коронавіруса Джона Хопкінса, найбільші осередки коронавіруса в світі на сьогоднішній день фіксуються в Китаї, Італії, Ірані і Південній Кореї.

До речі, Польща 14 березня прийняла рішення про закриття кордонів для іноземних громадян, в тому числі для українців. Заборона почне діяти з півночі 15 березня. Громадян Польщі будуть впускати в країну, але відправляти на двотижневу обсервацію. Як відомо, у сусідній Польщі сьогодні зафіксовано 84 випадки зараження коронавірусом, 2 людини загинули.

Нагадаємо, що українцям на карантині почнуть видавати соцдопомогу, але отримають не всі: формула розрахунку.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко ошелешив українців пророцтвом про коронавірус: «Замуркаємо або замукаємо».

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