В уряді вже дали доручення митниці та прикордонній службі

У суботу, 14 березня, на позачерговому засіданні Кабміну обговорили невідкладну евакуацію громадян України з Італії, яка найбільш постраждала від спалаху коронавірусної інфекції COVID-19

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт Кабміну, уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з Моз, МЗС і МВС забезпечити евакуацію українців.

Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу і пасажирів літака, який буде здійснювати евакуацію.

Державна прикордонна служба повинна забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.

Відзначимо, в Італії станом на 14 березня кількість хворих коронавірусом склала 5198 людини. Померли 439 людини, вилікувалися від нового захворювання 394. На консульському обліку в Італії перебуває понад 15 тисяч українців.

Тим часом, у самій Україні зростає кількість заражених. На сьогодні, 14 березня, офіційно підтверджені випадки коронавіруса в трьох областях - Чернівецькій, Житомирській і Тернопільській.

Останній випадок зафіксували на Тернопільщині. За інформацією ЗМІ, COVID-19 виявили у жінки, яка нещодавно приїхала з Італії. Їй зробили тести на різні штами грипу і жоден з них не підтвердився.

«Місцеві лікарі Кременецького району, коли жінка прийшла в поліклініку, злякалися і закрили поліклініку. Люди в паніці, не знають що робити», - йдеться в популярному телеграм-каналі "UN - сливи та груші".

Враховуючи рішення влади про евакуацію українців з Італії, слід згадати, що під час попереднього подібного заходу країну сколихнула хвиля заворушень. Йдеться про ситуацію, коли до України 20 лютого 2020 прибув борт з евакуйованими з китайського Уханя (майже сто чоловік).

Коли стало зрозуміло, що евакуйованих хочуть розмістити в реабілітаційному центрі МВС "Нові Санжари" на Полтавщині, місцеві жителі забарикадували під'їзну дорогу до санаторію. На місце були стягнуті сили поліції і Нацгвардії, включаючи важку бронетехніку.

Як тільки прибули колони автобусів з евакуйованими, люди почали кидати в них каміння. Президент Володимир Зеленський обіцяв привести до відповідальності тих, хто влаштував бунт.

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