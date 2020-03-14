На екстреному засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення закрити український кордон для іноземців

Згідно з постановою Кабміну, обмежувальні заходи будуть діяти з 17 березня по 3 квітня 2020 року. Буде обмежено перетин кордону на літаку, поїзді і автобусі. Відзначається, що в'їхати в Україну з 17 березня можна буде тільки на особистому авто.

Під час засідання міністри постановили:

тимчасово закрити пункти пропуску на кордоні для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком ряду категорій громадян) з 00:00 17 березня по 3 квітня;

тимчасово заборонити перетин кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком ряду категорій громадян) з 00:00 16 березня по 3 квітня.

В заяві уряду наголошується, що всім українцям треба повернутися додому до 17 березня. Надалі перетнути кордон можна буде тільки на машині. Тим же українцям, які потрапили в біду, буде організована евакуація додому спецрейсами.

Нагадаємо, що в Україні введений тритижневий карантин в навчальних закладах, діє заборона на проведення масових заходів. Українців просять по можливості не знаходитися в місцях скупчення людей, працювати з дому. Крім цього, громадян просять переконати своїх бабусь і дідусів не виходити на вулицю без потреби, так як саме літні люди найбільше схильні до цієї хвороби.

Тим часом, у більшості країн Європи, де вирує коронавірус, введений карантин і обмеження. Як повідомили в Телеграм-каналі «Кіт Качиньського», вулиці Варшави практично порожні, полиці супермаркетів напівпорожні, а в торгових центрах чергують люди в спецкостюмах.

Нагадаємо, що в Україні ввели надзвичайний стан, всі ТЦ закриваються, екстрена заява.

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