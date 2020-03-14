Поліція в Києві перекриває вулиці і підготувалася до маршу, який почався в 18,00
Запланований марш до Дня українського добровольця. Правоохоронці використовують автомобілі і металеву сітку для перекриття руху біля посольства РФ. Про це пише Politeka з посиланням на телеграм-канал ПавловскийНьюз. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Добровольці повинні пройти маршем до посольства Росії. Таким чином вони хочуть показати владі, що проти капітуляції.
Через якийсь час з'явилося відео з маршу добровольців. Там були і активісти з націоналістами. Між ними можна помітити кордон нацгвардії.
Раніше ми ысообщали, що під будівлею Офісу президента розпочався масштабний протест добровольців, із-за чого туди почали стягувати загони Національної гвардії.
"Кілька тисяч учасників маршу добровольців прийшли до Офісу президента, щоб виставити вимогу керівництва держави припинити капітуляцію", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що правоохоронці і безліч протестувальників одягли захисні маски, а прийшли не з порожніми руками – частина активістів тримають у руках плакати та прапори України.
При цьому люди розповідають, що вимагають від влади відмовитися від переговорів з бойовиками, яким планується надати амністію. За їх словами, це робиться під прикриттям карантину, який нещодавно оголосили.
Повідомлялося, що нардепи проти співпраці з представниками окремих районів Донбасу.
Через ОРДЛО в «Слузі народу» назріває розкол – чималі протиріччя викликані аргументованим відсутністю бажання у нардепів створювати так званий консультативний орган з ОРДЛО.
Більше 40 нардепів від «Слуги народу» опублікували звернення, в якому підкреслили, що рішення про створення консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ, яке було прийнято представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи, є, цитуємо: неприйнятним.
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