Поліція в Києві перекриває вулиці і підготувалася до маршу, який почався в 18,00

Запланований марш до Дня українського добровольця. Правоохоронці використовують автомобілі і металеву сітку для перекриття руху біля посольства РФ. Про це пише Politeka з посиланням на телеграм-канал ПавловскийНьюз. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Добровольці повинні пройти маршем до посольства Росії. Таким чином вони хочуть показати владі, що проти капітуляції.

Через якийсь час з'явилося відео з маршу добровольців. Там були і активісти з націоналістами. Між ними можна помітити кордон нацгвардії.

Раніше ми ысообщали, що під будівлею Офісу президента розпочався масштабний протест добровольців, із-за чого туди почали стягувати загони Національної гвардії.

"Кілька тисяч учасників маршу добровольців прийшли до Офісу президента, щоб виставити вимогу керівництва держави припинити капітуляцію", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що правоохоронці і безліч протестувальників одягли захисні маски, а прийшли не з порожніми руками – частина активістів тримають у руках плакати та прапори України.

При цьому люди розповідають, що вимагають від влади відмовитися від переговорів з бойовиками, яким планується надати амністію. За їх словами, це робиться під прикриттям карантину, який нещодавно оголосили.