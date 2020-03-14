Полиция в Киеве перекрывает улицы и подготовилась к маршу, который начался в 18,00
Запланирован марш ко Дню украинского добровольца. Правоохранители используют автомобили и металлическую сетку для перекрытия движения у посольства РФ. Об этом пишет Politeka со ссылкой на телеграм-канал ПавловскийНьюз. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Добровольцы должны пройти маршем к посольству России. Таким образом они хотят показать власти, что против капитуляции.
Спустя какое-то время появилось видео с марша добровольцев. Там были и активисты с националистами. Между ними можно заметить кордон нацгвардии.
Ранее мы ысообщали, что под зданием Офиса президента начался масштабный протест добровольцев, из-за чего туда начали стягивать отряды Национальной гвардии.
"Несколько тысяч участников марша добровольцев пришли к Офису президента, чтобы выставить требование руководству государства прекратить капитуляцию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранители и множество протестующих надели защитные маски, а пришли не с пустыми руками – часть из активистов держат в руках плакаты и флаги Украины.
При этом люди рассказывают, что требуют от властей отказаться от переговоров с боевиками, которым планируется предоставить амнистию. По их словам, это делается под прикрытием карантина, который недавно объявили.
Сообщалось, что нардепы против сотрудничества с представителями отдельных районов Донбасса.
Из-за ОРДЛО в «Слуге народа» назревает раскол – немалые противоречия вызваны аргументированным отсутствием желания у нардепов создавать так называемый консультативный орган с ОРДЛО.
Более 40 нардепов от «Слуги народа» опубликовали обращение, в котором подчеркнули, что решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ, которое было принято представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, является, цитируем: неприемлемым.
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