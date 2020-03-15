Клієнтка ПриватБанка поскаржилася на систему захисту кредитних карток банку

Як повідомляє Politeka.net користувач мережі під ніком Lenadanya12 залишила гнівний відгук на сайті Мінфін, поскаржившись на роботу ПриватБанку.

За її словами, близько 7 години ранку їй зателефонували представники ПриватБанку, запитавши чи не проводила вона операцію в банкоматі. Жінка була здивована, адже спала, а з її картки тим часом було знято особисті кошти.

"І тут вони мені повідомляють, що в 6.50-була проведена операція по зняттю готівки через банкомат! Це як?! Ви спочатку допустили цю операцію, дозволили шахраям зняти 6000.00 грн! І тільки потім уточнили? Не було смс-для підтвердження проведення операції! Як працює система безпеки!? Як Ви організовуєте допуск до картки клієнта?", - поділилася своєю історією українка.

Вона зазначила, що вранці вже була у відділенні Привату, написавши заяву про шахрайство, але розглядати її будуть 55 днів з моменту подачі.

"Надії на Вас нема ніякої! Я не перша жертва вашої "надійної системи захисту! В цей день за мною була черга до консультанта з такою ж історією, у дівчини 4000.00 зняли-таким же способом", - резюмувала жінка.

Також раніше повідомлялося, що клієнт ПриватБанка поскарживля на необґрунтовано нарахований кредит. За його словами, він використовував картку тільки два рази.

"Я хотів відкрити карту, менеджер дівчина запропонувала мені GOLD картку, сказала мені буде зручніше з нею. Я особливо в деталі не вникав. Скористався я нею рівно 2 рази і то дрібні операції і закинув її так, як поїхав в іншу країну. Через 2 роки повернувся і дізнаюся що у мене кредит на цій карті банк нарахував 500$ при цьому жодних попереджень не було. Ось це справжнє кидалово людей. Найжахливіший банк і аферисти, нікому не рекомендую", - обурився клієнт.

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.