Клиентка ПриватБанка пожаловалась на систему защиты кредитных карточек банка

Как сообщает Politeka.net, пользователь сети под ником Lenadanya12 оставила гневный отзыв на сайте Минфин, пожаловавшись на работу ПриватБанка.

По ее словам, около 7 часов утра ей позвонили представители ПриватБанка, спросив не проводила ли она операцию в банкомате. Женщина была удивлена, ведь спала, а с ее карточки тем временем были сняты личные средства.

"И тут они мне сообщают, что в 6.50-была произведена операция по снятию наличных через банкомат! Это как?! Вы сначала допустили эту операцию, позволили мошенникам снять 6000.00грн! и только потом уточнили? Не было смс-для подтверждения проведения операции! Как работает система безопасности!? Как Вы организовывает допуск в карте клиента?", - поделилась своей историей украинка.

Она отметила, что утром уже была в отделении Привата, написав заяву о мошенничестве, но рассматривать ее будут 55 дней с момента подачи.

"Надежды на Вас нет никакой! Я не первая жертва вашей "надёжной" системы защиты! В этот день за мной была очередь к консультанту с такой же историей, у девушки 4000.00 сняли-таким же способом", - резюмировала женщина.

Также ранее сообщалось, что клиент ПриватБанка пожаловался на необоснованно насчитанный кредит. По его словам, он использовал карточку только два раза.

"Я хотел открыть карту, менеджер девушка мне предложила GOLD карту, сказала мне будет удобнее с ней. Я особо в детали не вникал. Воспользовался я ней ровно 2 раза и то мелкие операции и забросил ее так как уехал в другую страну. Через 2 года вернулся и узнаю что у меня кредит на этой карте банк насчитал 500$ при этом ни каких предупреждений не было. Вот это настоящее кидалово людей. Самый ужасный банк и аферисты, никому не рекомендую", - возмутился клиент.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.