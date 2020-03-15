Дурнєв і Дантес показали, що люблять їсти нардепи в Раді та спробували страви беспосередньо

Відомий скандальний блогер і телеведучий Олексій Дурнєв має нове шоу «Їжа Дурнєва» і вирішив розповісти про гастрономічні вподобання народних обранців у Верховній Раді. Про це пише Politeka.net з посиланням Youtube-відео випуску.

Як виявилося, світ відзначав такий день, як День шлунково-кишкового тракту і Дурнєв подався у Раду і попитав нардепів, що ті їдять в місцевій їдальні. Одним з найбільш яскравий представників щодо гастрономічних вподобань виявився Ілля Ківа. Діалог ведучого і нардепа ОПЗЖ:

- Світ святкував День шлунково-кишкового тракту

- Добре, що не День проносу

- Але це пов'язано…

- Я відчуваю

- Скажіть, Ви харчуєтеся в їдальні тут?

- Періодично

- Що любите їсти?

- Язик

- Ну відварений?

- (Сміється) …Говорить, коли він довгий, його можна відкусити так…

- Телячий

- Телячий.

Інші нардепи розповіли, що люблять як традиційні українські страви, так і, умовно, екзотичні. Так "Слуга народу" Олександр Скічко дуже любить "олів'єшечку", як виявилося. Валентин Наливайченко сказав, що любить сирники і додав:

«На обід не завжди встигаю, але якщо б зараз пішов обідати, то взяв би гречку з котлетою».

Андрій Парубій любить омлет вранці, а Роман Грищук в їдальні бере бутерброди з червоною рибою.

Ціни в їдальні Верховної Ради:

Салат "Царський" - 85 грн. (за 150 гр.)

Оселедець під шубою - 36 грн. (за 150 гр.)

Бутерброд з ікрою - 56 грн.

Бутерброд з червоною рибою (сьомгою) - 48 грн.

Шашлик з креветок - 93 грн. (за 5 шт).

Шашлик з сьомгою - 130 грн.

Млинці "Помпадур" 76 грн. (за 250 гр.)

Холодець - 97.50 грн. (за 250 гр.)

Каша гречана - 13 гривень (за 150 гр.)

Відварний язик - 170 грн. (за 210 гр.)

Котлета по-київськи - 48 грн.

Котлета куряча - 34 грн.

Коктейль з морепродуктів - 72 грн. (за 100 гр.)

Салат "Олів'є" - 55 грн. (за 150 гр.)

Сирники - 43 грн. (за 160 гр. - 2 шт.)

Яйце - 7 грн.

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Листівки опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.

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