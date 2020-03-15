Дурнєв і Дантес показали, що люблять їсти нардепи в Раді та спробували страви беспосередньо
Відомий скандальний блогер і телеведучий Олексій Дурнєв має нове шоу «Їжа Дурнєва» і вирішив розповісти про гастрономічні вподобання народних обранців у Верховній Раді. Про це пише Politeka.net з посиланням Youtube-відео випуску.
Як виявилося, світ відзначав такий день, як День шлунково-кишкового тракту і Дурнєв подався у Раду і попитав нардепів, що ті їдять в місцевій їдальні. Одним з найбільш яскравий представників щодо гастрономічних вподобань виявився Ілля Ківа. Діалог ведучого і нардепа ОПЗЖ:
- Світ святкував День шлунково-кишкового тракту
- Добре, що не День проносу
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- Але це пов'язано…
- Я відчуваю
- Скажіть, Ви харчуєтеся в їдальні тут?
- Періодично
- Що любите їсти?
- Язик
- Ну відварений?
- (Сміється) …Говорить, коли він довгий, його можна відкусити так…
- Телячий
- Телячий.
Інші нардепи розповіли, що люблять як традиційні українські страви, так і, умовно, екзотичні. Так "Слуга народу" Олександр Скічко дуже любить "олів'єшечку", як виявилося. Валентин Наливайченко сказав, що любить сирники і додав:
«На обід не завжди встигаю, але якщо б зараз пішов обідати, то взяв би гречку з котлетою».
Андрій Парубій любить омлет вранці, а Роман Грищук в їдальні бере бутерброди з червоною рибою.
Ціни в їдальні Верховної Ради:
Салат "Царський" - 85 грн. (за 150 гр.)
Оселедець під шубою - 36 грн. (за 150 гр.)
Бутерброд з ікрою - 56 грн.
Бутерброд з червоною рибою (сьомгою) - 48 грн.
Шашлик з креветок - 93 грн. (за 5 шт).
Шашлик з сьомгою - 130 грн.
Млинці "Помпадур" 76 грн. (за 250 гр.)
Холодець - 97.50 грн. (за 250 гр.)
Каша гречана - 13 гривень (за 150 гр.)
Відварний язик - 170 грн. (за 210 гр.)
Котлета по-київськи - 48 грн.
Котлета куряча - 34 грн.
Коктейль з морепродуктів - 72 грн. (за 100 гр.)
Салат "Олів'є" - 55 грн. (за 150 гр.)
Сирники - 43 грн. (за 160 гр. - 2 шт.)
Яйце - 7 грн.
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Листівки опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.
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