Українців приголомшили новими штрафами, які боляче вдарять по кишені будь-якого власника автомобіля

Як повідомляє Politeka.net, офіцер патрульної поліції Києва Євген Зборівський надав перелік нових штрафів за порушення ПДР.

Так, він написав, що виконавча служба блокує банківські рахунки автовласника у разі несплати штрафу. Тому, якщо власник не користується транспортним засобом, за кермом якого їздить інший чоловік, він повинен це офіційно оформити.

За порушення правил дорожнього руху відповідальність несе особа – за якою зареєстровано транспортний засіб, у разі якщо власник не оформив належного користувача автомобілем.

Якщо виявили порушення ПДР і несплату штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто.

У тому випадку, якщо українець віддав свій автомобіль іншій особі у користування та не оформив відповідними документами, то їх чекає штраф.

Якщо ви не хочете переоформляти авто на іншу особу, але на постійній основі цих авто користується хтось інший, то зараз легко в кабінеті водія можна за участі власника та користувача документально затвердити належного користувача.

Також раніше повідомлялося, як буде працювати нова система стеження за водіями. Камера фіксує перевищення швидкості. Потім патрульний поліцейський фіксує на своєму комп'ютері і перевіряє номери машини. Після встановлення номера машини з її маркою, фіксується і виписується адміністративний протокол. Цей адміністративний протокол надсилається до особи, яка порушила.

Порушник зможе ознайомитися з фотографією, місцем, і навіть переглянути відеозапис, в який саме час його машина перевищила швидкість.

Нагадаємо, штрафи за порушення ПДР виписуватимуть по-новому: водіїв попередили про несподіваний нюанс.

Як повідомляла Politeka, українців очікують нові драконівські штрафи: коли запрацює і кому не пощастить.

Також Politeka писала, що українських водіїв чекають нові штрафи: з'явилася офіційна заява, що «по всій країні...»