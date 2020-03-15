Українці можуть залишитися без походів у кафе і ресторани на час епідемії

Ілля Ємець запропонував Україні закрити ресторани та кафе на час карантину

У зв'язку із загрозою поширення коронавіруса Covid-19 в Україні варто закрити місця громадського харчування. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець під час обговорення законопроекту про протидію коронавирусу, повідомляє Главред.

«Досвід зарубіжних країн свідчить, що закриття закладів громадського харчування – дієва міра в боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам треба діяти на випередження, чітко і рішуче. Саме тому доцільно було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування з-за коронавіруса», – сказав Ємець.

Зазначимо, що протягом 14 березня в ЦОЗ надійшло 12 повідомлень про загрозу коронавіруса в різних областях. Серед них: Черкаська область 1, Волинська 1, Чернівецька 5, Рівненська 3, Київська 1, Тернопільська 1.

Нагадаємо, що відразу цілої сім'ї в Чернівецькій області підозрюють коронавірус. Як стало відомо, в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували чоловіка, жінку і дитину. У всіх них підозрюють коронавірус. Відзначається, що підозри не безпідставні, так як всі госпіталізовані раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус.

Нагадаємо, що саме у Чернівецькій області зафіксовано 2 з 3 випадків коронавіруса в Україні. Обидва заражених привезли вірус з Італії, в якій на даний момент більше 21 тисячі хворих. Якщо коронавірус у цих трьох хворих підтвердиться, РНБО може закрити Чернівецьку область. Як повідомили у відомстві, вони готові закривати області, якщо у них буде зафіксовано п'ять випадків зараження.

Відзначимо, що раніше в Україні вже госпіталізували кілька осіб з підозрою на коронавірус, але тести показали позитивний результат.

Тим часом, у Чернівецькій області ввели надзвичайну ситуацію в цілях боротьби з коронавірусом. Обмежувальні заходи триватимуть, як і загальнонаціональний карантин, до 3 квітня. У зв'язку з НС в області буде обмежена робота супермаркетів, ринків і торгових центрів. Також обмежено рух автобусів по області.

https://youtu.be/BAxoYsZaxBM Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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