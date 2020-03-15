Реєструвати шлюби будуть за заявами, поданими до 13 березня

Українців попередили, що на тлі карантину обмежена робота в РАЦСах

Відповідна інформація з'явилася на сайті міністерства юстиції, передає Politeka.

Зокрема, у язку з введенням в Україні карантину через епідемію китайського коронавіруса, шлюби будуть реєструватися на на підставі заяв, поданих до 13 марта.

«Безпосередній прийом громадян буде здійснюватися виключно за питань державної реєстрації народження, смерті і видачі архівних документів, необхідних для підтвердження при підпоховання», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що державна реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не мають дітей, призначена на зазначений період, буде проводитися на загальних підставах.

Українця повідомили, що вони зможуть отримати консультацію або подати документи, необхідні для державної реєстрації актів цивільного стану, онлайн із допомогою веб-порталу «Звернення до сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Також, в РАЦСах працюють телефонні «гарячої лінії», за яким можна отримати кваліфіковану юридичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше в Україні вже госпіталізували кілька осіб з підозрою на коронавірус, але тести показали позитивний результат.

Тим часом, у Чернівецькій області ввели надзвичайну ситуацію в цілях боротьби з коронавірусом. Обмежувальні заходи триватимуть, як і загальнонаціональний карантин, до 3 квітня. У зв'язку з НС в області буде обмежена робота супермаркетів, ринків і торгових центрів. Також обмежено рух автобусів по області

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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