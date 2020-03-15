Регистрировать браки будут по заявлениям, поданным до 13 марта

Украинцев предупредили, что на фоне карантина ограничена работа в РАГСах

Соответствующая информация появилась на сайте министерства юстиции, передает Politeka.

В частности, в связи с введением в Украине карантина из-за эпидемии китайского коронавируса, браки будут регистрироваться на основании заявлений, поданных только до 13 марта.

«Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов, необходимых для подтверждения при подзахоронение», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначенная на указанный период, будет проводиться на общих основаниях.

Украинца сообщили, что они смогут получить консультацию или подать документы, необходимые для государственной регистрации актов гражданского состояния, онлайн с помощью веб-портала «Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».

Также, в РАГСах работают телефонные «горячие линии», по которым можно получить квалифицированную юридическую помощь.

Напомним, что ранее в Украине уже госпитализировали несколько человек с подозрением на коронавирус, но тесты не показали положительный результат.

Тем временем, в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию в целях борьбы с коронавирусом. Ограничительные мероприятия продлятся, как и общенациональный карантин, до 3 апреля. В связи с ЧС в области будет ограничена работа супермаркетов, рынков и торговых центров. Также ограничено движение автобусов по области

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.