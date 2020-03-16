Погода в Україні 16 березня різко зміниться, територію країни накриє сильне похолодання
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
Так, на західній Україні очікується похолодання вночі до -7 морозу. Вдень повітря прогріється до 8-12 градусів за Цельсієм. Опадів не буде.
Аналогічною ситуація буде і на півночі України. Хмарність супроводжуватиметься денними 6-8 градусів тепла. А от вночі похолодає, аж до -6 морозу.
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Жителям центральної України варто очікувати денних 6-8 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже -4-6 морозу.
А от південні регіони вночі подмерзнут менше – лише 2-5 градусів. А ось вдень стовпчик термометра покаже 5-8 тепла.
Трохи холодніше вдень буде на сході України. Повітря там прогріється лише до 3-5 градусів. А от вночі варто очікувати похолодання до -5 морозу.
У Києві та області синоптики прогнозують хмарність, яка буде супроводжуватися денними 6-8 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже -4-6 морозу.
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