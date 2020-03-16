Погода в Украине 16 марта резко изменится, территорию страны накроет сильное похолодание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине ожидается похолодание ночью до -7 мороза. Днем воздух прогреется до 8-12 градусов по Цельсию. Осадков не будет.

Аналогичной ситуация будет и на севере Украины. Облачность будет сопровождаться дневными 6-8 градусами тепла. А вот ночью похолодает, вплоть до -6 мороза.

Жителям центральной Украины стоит ожидать дневных 6-8 градусов. Ночью же столбик термометра покажет -4-6 мороза.

А вот южные регионы ночью подмерзнут меньше – лишь -2-5 градусов. А вот днем столбик термометра покажет 5-8 тепла.

Немного холоднее днем будет на востоке Украины. Воздух там прогреется лишь до 3-5 градусов. А вот ночью стоит ожидать похолодания до -5 мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность, которая будет сопровождаться дневными 6-8 тепла. Ночью же столбик термометра покажет -4-6 мороза.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.