В українському уряді терміново звернулися до громадян через коронавірус Covid-19, який виявився небезпечнішим, ніж розповідали раніше

Як повідомляє Politeka, слова Міністра охорони здоров'я Іллі Ємця наводить пресслужба відомства.

«З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Для інфекції не має значення матеріальне становище або соціальний статус. Хворіють як всесвітньо відомі політики, актори, так і прості люди. Сьогодні ворог номер один не тільки українського суспільства, але й усього світу - це смертельно небезпечна інфекція, коронавірус», - зазначив він.

За словами чиновника, діяти потрібно «негайно», оскільки зволікання може обернутися смертю людей.

Щоб боротися з коронавірусом, рекомендується закрити заклади громадського харчування і ТРЦ, а робочими залишити тільки аптеки, продуктові магазини. Крім того, пропонується обмежити пересування всередині країни і рух громадського транспорту.

«Лікарні повинні бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації. Всі планові заходи скасувати і направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією», - підкреслюється в тексті звернення.

Окремим видом боротьби з Covid-19 в МОЗ назвали самоізоляцію.

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