Готуватися треба вже зараз!

Чиновники в одному з українських міст прийняли рішення про те, що спочатку тижня через загрозу поширення коронавірусу будуть працювати тільки кілька магазинів і АЗС

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Львівського голови Андрія Садового в Твіттер.

«З понеділка у Львові закриваються всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято вранці, але готується вже можна», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в українському уряді терміново звернулися до громадян через коронавірус Covid-19, який виявився небезпечнішим, ніж розповідали раніше. Слова Міністра охорони здоров'я Іллю Ємця наводить пресслужба відомства.

«З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Для інфекції не має значення матеріальне становище або соціальний статус. Хворіють як всесвітньо відомі політики, актори, так і прості люди. Сьогодні ворог номер один не тільки українського суспільства, але й усього світу - це смертельно небезпечна інфекція, коронавірус», - зазначив він.

Щоб боротися з коронавірусом, рекомендується закрити заклади громадського харчування і ТРЦ, а робочими залишити тільки аптеки, продуктові магазини. Крім того, пропонується обмежити пересування всередині країни і рух громадського транспорту.

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