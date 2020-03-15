Чиновники в одном из украинских городов приняли решение о том, что сначала недели из-за угрозы распространения коронавируса будут работать только несколько магазинов и АЗС

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Львовского главы Андрея Садового в Твиттер.

«С понедельника во Львове закрываются все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовится уже можно», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в украинском правительстве срочно обратились к гражданам из-за коронавируса Covid-19, который оказался опаснее, чем рассказывали раньше. Слова Министра здравоохранения Илья Емца приводит пресс-служба ведомства.

«Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус», - отметил он.

Чтобы бороться с коронавирусом, рекомендуется закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, а рабочими оставить только аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, предлагается ограничить передвижение внутри страны и движение общественного транспорта.

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