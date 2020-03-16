Жителі ОРДЛО, які готові були «померти за Росію», обурилися такій перспективі, щойно мова зайшла про реальний громадянський обов'язок

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише відома правозахисниця і блогер Олена Степова, передає Politeka.

За її словами, на окупованих територіях продовжується масова паспортизація, і новоспечені «росіяни» разом з громадянством отримують ще один «бонус», до якого ні вони, ні тим більше, їх родичі, котрі увірували в райське життя в Росії, були, м'яко кажучи, не готові.

Мова йде про призов в армію РФ. Призов уродженців Донбасу в російську армію підтвердили в оборонному відомстві країни-агресора.

Спочатку, поки паспортизація не була настільки масовою, жителі ОРДЛО не вірили у такий розклад, і тих, хто говорив про це, називали «панікерами», «укропськими агентами» і «сбушниками». Однак тепер ситуація серйозно змінилася.

«Зараз в ОРДЛО всі, хто досяг 18-річного віку, мають «паспорти республік» і понад 80% з них — паспорти громадян РФ. Тому призов став масовим. І його не приховати. Обурені мами-тата з ОРДЛО почали писати листи «путінському султанату», тобто в усі інстанції «республік» і РФ, мовляв, дитяток ображають, РФ не визнала офіційно «л-днр», а от як же призивають синочка», – пише Степова.

На своє обурення вони отримали відповідь від Міноборони РФ , в якому чорним по білому було написано, що, згідно з Конституцією Російської Федерації, кожен громадянин Російської Федерації має на її території всі права і несе рівні обов'язки, у тому числі і щодо захисту Вітчизни».

При цьому жителів Донбасу «заспокоїли», що їх нащадків насильно призивати ніхто не буде, і щоб потрапити в російську армію, їм потрібно прописатися на території РФ.

Проте, наголошує блогер, це фікція:

«В ОРДЛО призов в армію РФ ведеться незалежно від приписки і місця проживання, тобто через «республіканські» військкомати. Там просто ставлять перед вибором: служба в армії «республіки» або служба в армії РФ. Служба в армії «республіки» — фронт, служба в армії РФ… Це може бути сюрприз. І до чувашів, і до бурятів, і в Хабаровськ, і в Сирію. Матусі призовників зі Свердловська намагалися за хабар воєнкому вирішити, щоб у Крим, «це ж Росія». Але ні!».

Істерія навколо призову розкрила ще одну особливість жителів Донбасу. У 2014 році вони щосили розповідали, що Росія – велика країна, де мир, дружба і всі захищені, а коли почався призов в армію РФ, пішли розмови про те, що там твориться кошмар: «моторошна дідівщина, насильство, доведення до самогубства».

«І ось дивно, в «республіці» з ясел патріотизм, помремо за Росію, діди воювали, повторимо, на Берлін….І все так войовничо, так красиво, в погонах, в пілотках, дівчата-медсестри, хлопчики-поранені в бинтах. Мілітарі гламур! А як на ділі, в армії російській послужити, так все донбасяни в кущі. А хто саудитів буде бити, нафту рятувати? А ну шикуйся, раз, два. Ати-бати… в «чорний тюльпан»…», – підсумувала свою розповідь автор.

Как всегда прошу обратить внимание на скрины. .......Жители Крыма и Донбасса в критическом своем большинстве (не все,... Gepostet von Олена Степова am Donnerstag, 12. März 2020

Нагадаємо, коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка.

Як повідомляла Politeka, Путін кинув Донбас.

Також Politeka писала, що Донецьк став зовсім безлюдним на 6-й рік окупації, кадри міста-примари.