Кількість заражених українців коронавірусом COVID-19 знову збільшилася

Цю інформацію вже підтвердила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net.

Повідомляється, що два нові випадки зараження смертельними коронавірусом були зафіксовані в Чернівецькій області.

"Лабораторно підтверджені 5 випадків COVID-19 станом на 16 березня (9:30)", - сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Таким чином, в Чернівецькій області вже зафіксовано чотири випадки зараження коронавірусом, ще один - у Житомирській області.

"16 березня у Чернівецькій області у двох жінок лабораторно підтверджений коронавірус. Пацієнтки ізольовані, їх стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами", - підкреслили в МОЗ.

У профільному міністерстві також нагадали українцям, як можна уникнути зараження коронавірусом. В першу чергу, необхідно уникати контактів з людьми з симптомами ГРВІ, дистанція повинна бути мінімум в 1,5 метра. Не можна чіпати обличчя, їсти сирі м'ясо, субпродукти, яйця.

Раніше ми розповідали про те, що українців готові штрафувати за порушення карантину. зокрема, в МВС пропонують доповнити Кримінальний кодекс трьома новими статтями і карати кримінальною відповідальністю за "Зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою".

"Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою, карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років", — йдеться в документі.

Крім того, пропонується карати позбавленням волі від 2 до 5 років за ухилення від лікування осіб, стосовно яких є достатні дані про те, що вони хворі на особливо небезпечної або небезпечною інфекційною хворобою, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Більш того, будуть передбачені грошові штрафи для тих громадян, які порушують режим карантину і наражають на небезпеку інших українців.

Драконівські покарання набудуть чинності за умови, якщо законопроект, внесений МВС, буде затверджений Верховною Радою.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус.