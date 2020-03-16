Верховна Рада прийнято спеціальні заходи у зв'язку з карантином через коронавірус

Спікер ВР Дмитро Разумков на погоджувальній раді 16 березня повідомив, що парламент змінить графік роботи і проведе позачергове засідання 17 березня у зв'язку з можливим поширенням коронавирусной інфекції в Україні.

"Про подальших діях. Думаю, що найближчим часом нам необхідно буде провести позачергове засідання ВР, де розглянути питання законопроекту, який буде найближчим часом запропоновано до розгляду. Він пов'язаний з питаннями, які прямо допомагають різним гілкам влади в питанні боротьби з коронавірусом. Там цілий комплекс заходів», - заявив він.

Також голова парламенту додав, що запропоновано провести позачергове засідання завтра (17 березня, – ред.) з 8 до 10, на який винести 2 законопроекти: перший, який зараз опрацьовується в комітеті, і другий – це питання, пов'язане зі зміною календарного плану роботи нардепів.

Основні питання, запропоновані для розгляду на завтрашньому позачерговому засіданні ВРУ:

⁃ відстрочка комунальних платежів

⁃ забезпечити громадян безкоштовними масками і тестами на коронавірус

⁃ зробити абсолютний карантин в країні

⁃ створити гарячу лінію для людей, у разі підозри на Covid-19

Разумков зазначив, що Верховна Рада не буде закриватися, але змінить свій графік роботи. Зокрема, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Спікер зазначив, що таку пропозицію підтримали депутати від різних фракцій і груп, з якими він спілкувався.

Він також закликав усіх нардепів "відкласти всі політичні складові" і продемонструвати у ВР "єдину консолідовану роботу з тим викликам, які стоять перед нашою державою і не тільки перед нашою державою".

За словами Разумкова, зараз потрібно зробити все, що можна зробити на випередження, щоб не виникло того, що ми бачимо зараз з коронавірусом у країнах Азії та Європи.

Спікер також додав, що, незважаючи на обмеження доступу в будівлю ВР для всіх, окрім нардепів і деяких журналістів, буде просити дозволу запросити на позачергове засідання деяких представників уряду та інших установ.

Він також запевнив, що обмеження в доступі до Ради не позначиться на її відкритості – тому що всі засідання будуть транслювати в прямому ефірі.

Ситуацію прокоментували в Національному корпусі.

«Сьогодні вранці представники Нацкорпусу прийшли під Раду з вимогою призупинити роботу законодавчого органу на період загальнодержавного карантину, щоб "слуги народу", скориставшись забороною на масові зібрання, не протягнули через ВР низку антиукраїнських законів. Довго вмовляти не довелось - на погоджувальній Раді спікер Разумков оголосив про те, що до 3 квітня ВР переходить на роботу у комітетах, відклавши парламентську сесію», - йдеться в повідомленні.

Також у Нацкорпусі додали, що й далі будуть слідкувати за роботою Ради: «у випадку загрози ухвалення капітулянтських рішень - залишаємо за собою право ініціювати масові акції протесту проти здачі країни Кремлю».

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