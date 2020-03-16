Верховная Рада принята специальные меры в связи с карантином из-за коронавируса

Спикер ВР Дмитрий Разумков на согласительном совете 16 марта сообщил, что парламент изменит график работы и проведет внеочередное заседание 17 марта в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции в Украине.

"О дальнейших действиях. Думаю, что в ближайшее время нам необходимо будет провести внеочередное заседание ВР, где рассмотреть вопрос законопроекта, который будет в ближайшее время предложен к рассмотрению. Он связан с вопросами, которые прямо помогают различным ветвям власти в вопросе борьбы с коронавирусом. Там целый комплекс мероприятий», - заявил он.

Также председатель парламента добавил, что предложено провести внеочередное заседание завтра (17 марта, – ред.) с 8 до 10, на которое вынести 2 законопроекта: первый, который сейчас прорабатывается в комитете, и второй – это вопрос, связанный с изменением календарного плана работы нардепов.

Основные вопросы предложены для рассмотрения на завтрашнем внеочередном заседание ВРУ:

⁃ отсрочка коммунальных платежей

⁃ обеспечить граждан бесплатными масками и тестами на коронавирус

⁃ сделать абсолютный карантин в стране

⁃ создать горячую линию для людей, в случае подозрений на Covid-19

Разумков отметил, что Верховная Рада не будет закрываться, но изменит свой график работы. В частности, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Спикер Рады отметил, что такое предложение поддержали депутаты от разных фракций и групп, с которыми он общался.

Он также призвал всех нардепов "отложить все политические составляющие" и продемонстрировать в ВР "единую консолидированную работу по тем вызовам, которые стоят перед нашим государством и не только перед нашим государством".

По словам Разумкова, сейчас нужно сделать все, что можно сделать на опережение, чтобы не возникло того, что мы видим сейчас с коронавирусом в странах Азии и Европы.

Спикер Рады также добавил, что, несмотря на ограничение доступа в здание ВР для всех, кроме нардепов и некоторых журналистов, будет просить разрешения пригласить на внеочередное заседание некоторых представителей правительства и других учреждений.

Он также заверил, что ограничение в доступе в Раду не скажется на ее открытости – потому что все заседания будут транслировать в прямом эфире.

Ситуацию прокомментировали в Национальном корпусе.

«Сегодня утром представители Нацкорпуса пришли под Раду с требованием приостановить работу законодательного органа в период общегосударственного карантина, чтобы «слуги народа», воспользовавшись запретом на массовые собрания, не протянули через ВР ряд антиукраинских законов. Долго уговаривать не пришлось - на согласительном Раде спикер Разумков объявил о том, что до 3 апреля ВР переходит на работу в комитетах, отложив парламентскую сессию», - говорится в сообщении.

Также в Нацкорпусе добавили, что и дальше будут следить за работой Рады: «в случае угрозы принятия капитулянтских решений - оставляем за собой право инициировать массовые акции протеста против сдачи страны Кремлю».

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