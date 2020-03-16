Деякі не розгубилися під час карантину в країні

В Україні підвищується паніка у зв'язку з коронавірусом COVID-19 і карантином

Як відомо, з 12 березня по 3 квітня в Україні оголошено карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер школярі знаходяться на канікулах, введені обмеження на пересування по країні, перетинання кордону і так далі.

Як повідомляється в Телеграм-каналі "Легітимний" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента, в дію вступили і хитрі підприємці. Виявилося, що бізнесмени стали набагато рідше завозити в магазини нові продукти та інші необхідні товари. Таким чином, продукти не завозять спеціально, створюється дефіцит, і в результаті ціни підвищуються.

В кінці посту відзначається, що президент Володимир Зеленський в курсі того, що відбувається і хитрих підприємців чекають покарання. В Офісі Президента створять закритий "чорний список" бізнесменів-порушників.

Нагадаємо, симптоми коронавіруса COVID-19 проявляються у дітей не так, як у дорослих.

За словами вчених, діти рідше хворіють на недугу, але РНК вірусу довше виявляється в їх фекаліях.

Відповідний экспертимент провели вчені з університету Гуанчжоу. Вони обробили відомості про 745 дітей та 3174 дорослих, які близько контактували з інфікованими протягом 14 днів до звернення до фахівців.

З'ясувалося, що у деяких дітей зовсім не було звичайних симптомів гострих респіраторних захворювань.

Раніше повідомлялося, що автобус з українцями з Кельна в Київ застряг на німецько-польському кордоні. Додому не можуть потрапити 46 осіб.

Не пускають поляки. Кажуть - кордон закритий для іноземців.

У людей закінчуються продукти, у деяких - медикаменти.

"Українське посольство в Німеччині не бере трубку, а в польському заявили, що допомогти не можуть. Гаряча лінія МЗС теж мовчить", - скаржаться пасажири.

Нагадаємо також, що у розпорядженні журналістів виявився секретний звіт британської Національної служби охорони здоров'я про поширення коронавіруса.

Згідно зі звітом епідемія може тривати до весни 2021 року.

В Британії вже готуються до того, що близько 80% британців за цей час заразяться коронавірусом.

Нагадаємо, що харків'яни здивували нестандартної захистом від коронавіруса: "Не в той день відзначали Хелловін".

Як повідомляла Politeka, що коронавірус у дітей: медики попередили українців про небезпеку, "без звичайних симптомів, але...".

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