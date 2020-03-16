Некоторые не растерялись во время карантина в стране

В Украине повышается паника в связи с коронавирусом COVID-19 и карантином

Как известно, с 12 марта по 3 апреля в Украине объявлен карантин, в связи с пандемией коронавируса. Теперь школьники отправлены на каникулы, введены ограничения на передвижения по стране, пересечение границы и так далее.

Как сообщается в Телеграм-канале "Легитимный" со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента, в действие вступили и хитрые предприниматели. Оказалось, что бизнесмены стали намного реже завозить в магазины новые продукты и другие необходимые товары. Таким образом, продукты не завозят специально, создается дефицит, и в результате цены повышаются.

В конце поста отмечается, что президент Владимир Зеленский в курсе происходящего и хитрых предпринимателей ждут наказания. В Офисе Президента создадут закрытый "черный список" бизнесменов-нарушителей.

Напомним, симптомы коронавируса COVID-19 проявляются у детей не так, как у взрослых.

По словам ученых, дети реже болеют недугом, но РНК вируса дольше выявляется в их фекалиях.

Соответствующий экспертимент провели ученые из университета Гуанчжоу. Они обработали сведения о 745 детях и 3174 взрослых, которые близко контактировали с зараженными в течение 14 дней до обращения к специалистам.

Выяснилось, что у некоторых детей совсем не было обычных симптомов острых респираторных заболеваний.

Ранее сообщалось, что автобус с украинцами из Кельна в Киев застрял на немецко-польской границе. Домой не могут попасть 46 человек.

Не пускают поляки. Говорят - граница закрыта для иностранцев.

У людей заканчиваются продукты, у некоторых - медикаменты.

"Украинское посольство в Германии не берет трубку, а в польском заявили, что помочь не могут. Горячая линия МИД тоже молчит", - жалуются пассажиры.

Напомним также, что в распоряжении журналистов оказался секретный отчет британской Национальной службы здравоохранения о распространении коронавируса.

Согласно отчету эпидемия может продлиться до весны 2021 года.

В Британии уже готовятся к тому, что около 80% британцев за это время заразятся коронавирусом.

Напомним, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса: "Не в тот день Хэллоуин отмечали".

Как сообщала Politeka, что коронавирус у детей: медики предупредили украинцев об опасности, "без обычных симптомов, но...".

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