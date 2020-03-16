Заслужена артистка України, актриса Ірма Вітовська заявила, що проти того, щоб їздити в Росію заради так званої "дружби народів"
Таку думку вона висловила в інтерв'ю для видання Укрінформ.
На її думку, представники інтелігенції, зокрема артисти, повинні мати свідому громадянську позицію, а не розповідати про "дружбу народів", коли в нашій країні відбувається війна через Російську Федерацію.
"Війна – це не дружба між народами. Не ми взяли Ростов або Воронеж... У художників повинна бути свідома громадянська позиція, тому я таких розмов не розумію. Є конкретні смерті наших людей, тисячі покалічених хлопців, є вбиті мирні люди зі Сходу, зруйновані міста і селища. Тому я такої розмови про "миротворців" підтримати не можу", - зазначила вона.
Вітовська додала, що такі дії можна назвати тільки "шкурних" інтересом.
"Як сказала одна молода співачка: голос миру – це коли виходять на сцену в Росії і розповідають правду про війну, а потім співають. А не беруть гроші, а потім в курилці щось тихенько розповідають про події в Україні. Це називається просто "заробітчанин". Було б дуже дивно побачити Клавдію Шульженко на гастролях у Вермахті. Чи не так?" - розповіла Вітовська.
Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.
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