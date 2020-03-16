Заслужена артистка України, актриса Ірма Вітовська заявила, що проти того, щоб їздити в Росію заради так званої "дружби народів"

Таку думку вона висловила в інтерв'ю для видання Укрінформ.

На її думку, представники інтелігенції, зокрема артисти, повинні мати свідому громадянську позицію, а не розповідати про "дружбу народів", коли в нашій країні відбувається війна через Російську Федерацію.

"Війна – це не дружба між народами. Не ми взяли Ростов або Воронеж... У художників повинна бути свідома громадянська позиція, тому я таких розмов не розумію. Є конкретні смерті наших людей, тисячі покалічених хлопців, є вбиті мирні люди зі Сходу, зруйновані міста і селища. Тому я такої розмови про "миротворців" підтримати не можу", - зазначила вона.