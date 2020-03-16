Заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская заявила, что против того, чтобы ездить в Россию ради так называемой "дружбы народов"
Такое мнение она высказала в интервью для издания Укринформ.
По ее мнению, представители интелигенции, в частности артисты, должны иметь сознательную гражданскую позицию, а не рассказывать о "дружбе народов", когда в нашей стране происходит война из-за Российской Федерации.
"Война – это не дружба между народами. Не мы взяли Ростов или Воронеж... У художников должна быть сознательная гражданская позиция, поэтому я таких разговоров не понимаю. Есть конкретные смерти наших людей, тысячи искалеченных ребят, есть убитые мирные люди с Востока, разрушенные города и поселки. Поэтому я такого разговора о "миротворцах" поддержать не могу", - отметила она.
Витовская добавила, что такие действия можно назвать только "шкурным" интересом.
"Как сказала одна молодая певица: голос мира – это когда выходят на сцену в России и рассказывают правду о войне, а потом поют. А не берут деньги, а потом в курилке что-то тихонько рассказывают о событиях в Украине. Это называется просто "гастарбайтер". Было бы очень странно увидеть Клавдию Шульженко на гастролях в Вермахте. Не так ли?" - добавила Витовская.
Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.
Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.
Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.