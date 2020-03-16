Заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская заявила, что против того, чтобы ездить в Россию ради так называемой "дружбы народов"

Такое мнение она высказала в интервью для издания Укринформ.

По ее мнению, представители интелигенции, в частности артисты, должны иметь сознательную гражданскую позицию, а не рассказывать о "дружбе народов", когда в нашей стране происходит война из-за Российской Федерации.

"Война – это не дружба между народами. Не мы взяли Ростов или Воронеж... У художников должна быть сознательная гражданская позиция, поэтому я таких разговоров не понимаю. Есть конкретные смерти наших людей, тысячи искалеченных ребят, есть убитые мирные люди с Востока, разрушенные города и поселки. Поэтому я такого разговора о "миротворцах" поддержать не могу", - отметила она.