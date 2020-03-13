Актриса театру і кіно Ірма Вітовська заявила, що українська мова може стати найкращим засобом для збереження нації, тому дуже важливо спілкуватися саме нею

Як повідомляє Politeka.net, таку думку артистка висловила в ефірі ток-шоу DROZDOV на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мова сьогодні, на жаль, є не тільки засобом спілкування, це засіб збереження нації. І я вам зараз доведу. Росіянам сьогодні кажуть, чому Росія займає Крим і "Східну Малоросію"? Їм кажуть, що люди на цих територіях нічим від них не відрізняються. Мовляв, вони ж говорять як ми, значить, ми - єдиний народ. І вони мають рацію. Адже з точки зору їх правди вони забирають своє", - зазначила Вітовська.

Тому, за словами актриси, щоб у росіян була перешкода бачити своє на українських землях, має бути мовна відмінність.

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"Можливо тоді вони подумають, що це не варто забирати, адже це не їх. Тоді не буде можливості для маніпуляцій "зверху". Тоді це вже буде не звільнення, а агресія. Це важче подавати. Тому все, що я хочу сказати, що українська мова зараз стала самозбереженням української нації. І саме мовою ми можемо показати, що ми інші", - підкреслила заслужена артистка України, розповідаючи, як утерти ніс Росії.