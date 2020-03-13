Актриса театру і кіно Ірма Вітовська заявила, що українська мова може стати найкращим засобом для збереження нації, тому дуже важливо спілкуватися саме нею

Як повідомляє Politeka.net, таку думку артистка висловила в ефірі ток-шоу DROZDOV на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мова сьогодні, на жаль, є не тільки засобом спілкування, це засіб збереження нації. І я вам зараз доведу. Росіянам сьогодні кажуть, чому Росія займає Крим і "Східну Малоросію"? Їм кажуть, що люди на цих територіях нічим від них не відрізняються. Мовляв, вони ж говорять як ми, значить, ми - єдиний народ. І вони мають рацію. Адже з точки зору їх правди вони забирають своє", - зазначила Вітовська.