Співачка Ірина Білик не вважає звичайних росіян агресорами проти України

За її словами, не варто таврувати кожного росіянина, а більшість з них співчувають українцям.



"Мій чоловік є громадянином Росії. Я знаю точно, що мій чоловік - не агресор. Він, як і тисячі росіян, співчуває Україні. Те, що ви одним словом хочете підписати всіх артистів під один шаблон, це неправильно. Можна говорити лише про те, що політика Росії є агресивною в Україні. Це неправильно, і ми це засуджуємо. Але в чому винні мільйони росіян, у тому числі і мої родичі, які там живуть?", - задалася питанням співачка.

Крім того, вона не вважає простих росіян агресорами.

"Так, політика Росії та її політичної еліти, є агресивною до України. Так, Крим повинен бути наш!", - уклала вона.



До цього ми писали, що Ані Лорак яка давно живе і працює в Москві, висловилася про ситуацію на батьківщині. За її словами, Україна зараз нагадує "хвору матір" і вона не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.



Також, співачка Таїсія Повалій заявила, що українці повинні попросити у неї вибачення за цькування.

За її словами, вона поїхала в РФ, тому що у неї не було вибору.

Нагадаємо, Лорак заступилася за своїх "російських друзів".

Як повідомляла Politeka, чоловік "зацькованою" Повалій вызверился на українців.

Також Politeka писала, що російський співак похвалився, як потрапив до Києва після Донецька: «У ваших прикордонників немає…».