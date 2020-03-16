Певица Ирина Билык не считает обычных россиян агрессорами против Украины

По ее словам, не стоить клеймить каждого россиянина, а большинство из них украинцам сочувствуют.



"Мой муж является гражданином России. Я знаю точно, что мой муж - не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России является агрессивной в Украине. Это неправильно, и мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут?", - задалась вопросом певица.

Кроме того, она не считает простых россиян агрессорами.

"Да, политика России и ее политической элиты, является агрессивной к Украине. Да, Крым должен быть наш!", - заключила она.



До этого мы писали, что Ани Лорак которая давно живет и работает в Москве, высказалась о ситуации на родине. По ее словам, Украина сейчас напоминает "больную мать" и она не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.





Также певица Таисия Повалий завила, что украинцы должны попросить у нее прощения за травлю.

По ее словах, она уехала в РФ потому, что у нее не было выбора.

Напомним, Лорак заступилась за своих "российских друзей".

Как сообщала Politeka, муж "затравленной" Повалий вызверился на украинцев.

Также Politeka писала, что российский певец похвастался, как попал в Киев после Донецка: «У ваших пограничников нет…».