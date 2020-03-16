Деякі столичні супермаркети вирішили заробити на паніці через коронавіруса



Як передає Politeka.net, відповідний знімок розмістив юрист і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook



"Маски по 100 гривень мене вже не дивують, але гречка по 59.99 це вже просто ДНО.", - повідомив він в підписі до посту.

На кадрі видно, вартість 1 кг гречки становить майже 60 гривень.





Користувачі мережі в більшості випадків обурювалися такими розцінками "підприємець".

"Тому що немає розстрілу за таке, як в Китаї", "Далася вам ця гречка, їжте перловку.", "Одні наживаються - інші виживають !!! Добивають, чим тільки можуть ! Дааааа вже, треба заморочуватися в простирадло і активно повзти на кладовище".

Але були й ті, які не побачили нічого дивного в цьому ціннику, уточнивши, що група імпортна.

"Саме у цій гречці завжди була така ціна", "Це імпортна гречка, вона завжди стільки коштувала, не нагнітайте. Є і макарони по 200грн. На полицях все є!".

Раніше ми повідомляли, що деякі столичні супермаркети вирішили заробити на паніці через коронавіруса.

На опублікованому фото видно, що на пачці з 5 пов'язок варто цінник в 115 гривень.

У магазині також вказали, що це акційний товар, однак, де тут акція – невідомо.

Подібний "маркетинговий хід" користувачі мережі не оцінили.

Нагадаємо, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін: «Валюти не буде».

Раніше Politeka писала про те, що гривню небезпечно брати в руки, екстрену заяву НБУ: що тепер буде з грошима.

Також Politeka писала про те, що Амелін розповів, яку користь може отримати Україна з коронавіруса.







