Влада прийняла рішення закрити Київський метрополітен через епідемію коронавіруса

Про це у своєму зверненні до українців повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Politeka. Глава держави закликав уряд тимчасово призупинити роботу метро, а також залізниці, авіа, автобусних перевезень між містами. Зеленський пропонує ввести заборону з 18 березня.

Відомо, що засідання Кабміну, на якому, швидше за все, буде прийнято це рішення, відбудеться в понеділок, 16 березня.

Зазначимо, що міські перевезення пропонують залишити, але обмежити кількість пасажирів, яких може перевозити маршрутне таксі - до 10 осіб у маршрутках і до 20 осіб в тролейбусах, автобусах і трамваях.

Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків коронавіруса, один з яких призвів до смерті пацієнтки. Тим часом, у багатьох областях в лікарнях лежать люди з підозрою на коронавірус.

Тим часом, в Києві з підозрою на коронавірус госпіталізували людину. За повідомленнями ЗМІ вона знаходиться в Олександрівській лікарні. Крім цього, в Ірпені ізольовані три жінки, які контактували з померлою від коронавіруса пенсіонеркою в Житомирській області.

В інших областях кількість підозр на коронавірус зростає. Так, у Львові госпіталізували 8 осіб, в Маріуполі перевіряють чотирьох хворих, а в Сумах - одного. Також 11 осіб в Одесі підозрюють у себе вірус, але не змогли провести тест через відсутність тест-систем.

У світі кількість підтверджених випадків коронавіруса стрімко зростає. На даний момент зафіксовано вже майже 175 тисяч випадків. Найбільші осередки епідемії в Китаї, Італії, Ірані та Іспанії. Швидше за все вірус поширюється в Європі.

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