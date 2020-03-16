Власти приняли решение закрыть Киевский метрополитен из-за эпидемии коронавируса

Об этом в своем обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Politeka. Глава государства призвал правительство временно приостановить работу метро, а также железной дороги, авиа, автобусных перевозок между городами. Зеленский предлагает ввести запрет с 18 марта.

Известно, что заседание Кабмина, на котором, скорее всего, будет принято это решение, состоится в понедельник, 16 марта.

Отметим, что городские перевозки предлагают оставить, но ограничить количество пассажиров, которых может перевозить маршрутное такси - до 10 человек в маршрутках и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях.

Состоянием на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев коронавируса, один из которых привел к смерти пациентки. Тем временем, во многих областях в больницах лежат люди с подозрением на коронавирус.

Тем временем, в Киеве с подозрением на коронавирус госпитализировали человека. По сообщениям СМИ он находится в Александровской больнице. Кроме этого, в Ирпене изолированы три женщины, которые контактировали с умершей от коронавируса пенсионеркой в Житомирской области.

В других областях количество подозрений на коронавирус растет. Так, во Львове госпитализировали 8 человек, в Мариуполе проверяют четверых заболевших, а в Суммах – одного. Также 11 человек в Одессе подозревают у себя вирус, но не смогли провести тест из-за отсутствия тест-систем.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса стремительно растет. На данный момент зафиксировано уже почти 175 тысяч случаев. Наибольшие очаги эпидемии в Китае, Италии, Иране и Испании. Быстрее всего вирус распространяется в Европе.

Напомним, что астролог назвал дату окончания эпидемии в Украине, осталось недолго.

Как сообщала Politeka, Эрик Найман рассказал, как заработать на коронавирусе: "Если в наличии есть более...".

Также Politeka сообщала, что астролог сообщил хорошую новость для Украины о коронавирусе: "переломный месяц".