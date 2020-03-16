Не можна вірити всьому, що показують по ТБ

Шахраї вже намагаються нажитися на українцях, які бажають захиститися від коронавіруса

У багатьох вітчизняних ЗМІ з'явилася інформація про те, що українцям рекламують дієві ліки від коронавіруса. Зокрема, на одному з центральних каналів України показали ролик препарату "Декасан", в якому зазначили, що це "чарівний" засіб не тільки знищує всі складні віруси, але може також побороти коронавірус.

Про це повідомляє видання Акценти.

Варто відзначити, що науковці і медики в усьому світі заявляють, що ліків від коронавіруса немає. Тому ні в якому разі не можна довіряти шарлатанам, які рекламують "диво-ліки" від китайського вірусу.

МОЗ України також попереджає українців від необдуманих покупок в аптеках та інтернет-магазинах, які можуть намагатися продати "ліки" від коронавіруса. Лікування пацієнтів від коронавіруса здійснюється симптоматично, специфічного поки немає.

Також раніше повідомлялося, що реальна кількість хворих коронавірусом в Україні набагато більше, ніж офіційний.

Реальна ситуація напевно перевищує офіційну статистику, оскільки велика кількість заражень можуть просто не діагностувати.

Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок від коронавіруса – це близько 400 заражених людей. Враховуючи, що 71-річна пенсіонерка, яка померла від коронавіруса в Житомирській області, довгий час не зверталася до лікарів, приймала гостей і відвідувала церкву, кількість хворих могло серйозно зрости.