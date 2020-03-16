Нельзя верить всему, что показывают по ТВ

Мошенники уже пытаются нажиться на украинцах, которые желают защититься от коронавируса

Во многих отечественных СМИ появилась информация о том, что украинцам рекламируют действенное лекарство от коронавируса. В частности, на одном из центральных каналов Украины показали ролик препарата "Декасан", в котором отметили, что это "волшебное" средство не только уничтожает все сложные вирусы, но может также побороть коронавирус.

Об этом сообщает издание Акценты.

Стоит отметить, что научные исследователи и медики во всем мире заявляют, что лекарства от коронавируса нет. Поэтому ни в коем случае нельзя доверять шарлатанам, которые рекламируют "чудо-средство" от китайского вируса.

МОЗ Украины также предупреждает украинцев от необдуманных покупок в аптеках и интернет-магазинах, которые могут пытаться продать "лекарства" от коронавируса. Лечение пациентов от коронавируса осуществляется симптоматически, специфического пока нет.

Также ранее сообщалось, что реальное количество больных коронавирусом в Украине намного больше, чем официальное.

Реальная ситуация наверняка превышает официальную статистику, поскольку большое количество заражений могут просто не диагностировать.

Согласно подсчетам ученых, один летальный случай от коронавируса – это около 400 зараженных людей. Учитывая, что 71-летняя пенсионерка, которая умерла от коронавируса в Житомирской области, долгое время не обращалась к врачам, принимала гостей и посещала церковь, количество больных могло серьезно вырасти.