Мошенники уже пытаются нажиться на украинцах, которые желают защититься от коронавируса
Во многих отечественных СМИ появилась информация о том, что украинцам рекламируют действенное лекарство от коронавируса. В частности, на одном из центральных каналов Украины показали ролик препарата "Декасан", в котором отметили, что это "волшебное" средство не только уничтожает все сложные вирусы, но может также побороть коронавирус.
Об этом сообщает издание Акценты.
Стоит отметить, что научные исследователи и медики во всем мире заявляют, что лекарства от коронавируса нет. Поэтому ни в коем случае нельзя доверять шарлатанам, которые рекламируют "чудо-средство" от китайского вируса.
МОЗ Украины также предупреждает украинцев от необдуманных покупок в аптеках и интернет-магазинах, которые могут пытаться продать "лекарства" от коронавируса. Лечение пациентов от коронавируса осуществляется симптоматически, специфического пока нет.
Также ранее сообщалось, что реальное количество больных коронавирусом в Украине намного больше, чем официальное.
Реальная ситуация наверняка превышает официальную статистику, поскольку большое количество заражений могут просто не диагностировать.
Согласно подсчетам ученых, один летальный случай от коронавируса – это около 400 зараженных людей. Учитывая, что 71-летняя пенсионерка, которая умерла от коронавируса в Житомирской области, долгое время не обращалась к врачам, принимала гостей и посещала церковь, количество больных могло серьезно вырасти.
Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».
Как сообщала Politeka, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "Помочь не могут".
Также Politeka сообщала, что Киев закрывают на карантин: «будут работать только…».