Експерт зазначив, що світ вже не буде колишнім

Коронавірус змінює звичний уклад життя, змінюючи при цьому і всіх людей в світі

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line журналіст, продюсер, медіа-експерт Юрій Молчанов (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що не є містиком і матеріалістом, але абсолютно переконаний, що коронавірус зовсім не випадково сколихнув світ.

"Планета наша захопилася собою: кіно, вино, доміно, гроші, віртуальна і реальна економіка, війни, кріптовалюти. І раптом воно все раз і стало якоюсь мікроскопічною штукенцією, яку треба вміти розгледіти в мікроскоп. І ми розсипаємося, як картковий будиночок, ми розлітаються в переляку по своїх домівкам, запираемя, не розуміємо, що робити. Адже зауважте коронавірус - не самий сильний вірус, який траплявся в історії людства", - сказав експерт.

На його думку, коронавірус показав настільки насправді беззахисне людство, настільки люди слабкі перед такою загрозою.

"Ми виявилася слабкі й незначні без тих ідеологічних стрижнів, які відрізняють нас від тваринного світу: вміння любити, бути милосердним, самопожертва. Ось всі чесноти, які, здаються нам пафосними, зараз виходять на перший план. Зараз у нас є шанс зрозуміти, чим людина відрізняється від тваринного світу", - зауважив Молчанов.

Крім того, він вважає, що існує величезна ймовірність того, що цей час назвуть "ерою милосердя", адже коронавірус все змінить та подарує світу новий шанс.

"З цієї ситуації, більшість жителів Землі, вийде зовсім іншими, адже цей вірус змінює все навколо", - резюмував журналіст.

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